Sporting Cristal brinda recomendación para cuidar a tu mascota de la cuarentena

Sabemos que el fútbol peruano se encuentra de para por la pandemia coronavirus que aqueja a miles de personas en el mundo. Sin embargo, no es excusa para los clubes, ya que día a día sigue habiendo interacción en sus redes sociales.

Un claro ejemplo fue cuando Universitario de Deportes y Alianza Lima ofrecieron sus estadios al Gobierno peruano para que los pacientes contagiados puedan albergar dichos recintos.

Sin embargo, Sporting Cristal no se ha quedado atrás, puesto que en su cuenta oficial de Twitter brindó unas recomendaciones a todos sus seguidores para poder cuidar mejor a sus mascotas en tiempos de cuarentena.

El mensaje ha sido aplaudido por los internautas, en donde no dudaron en comentar con una fotografía junto a sus mascotas. Cabe recordar señalar que se debe acatar las medidas impuestas por el presidente Martín Vizcarra para no se intervenido por el cuerpo policial.

Asimismo, Roberto Mosquera compartió un mensaje para poder combatir el virus que aqueja a todos los peruanos en estos días.

“Hoy hicimos un partido inteligente frente a un buen rival. Creo que también estamos haciendo un buen partido frente al coronavirus, pero creo que podemos hacerlo mejor. No olvides que, el aislamiento social es fundamental para no propagar el virus. No te olvides de lavarte las manos y usar mascarillas para evitar el contagio. Depende de todos nosotros derrotar al coronavirus. La pelota está en nuestra cancha”, señaló.