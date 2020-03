Lucero Jara hace video en vivo y recibe comentarios machistas recordándole a Pedro Gallese

La industria del entretenimiento se está viendo afectada por la crisis del coronavirus. Con la medida de cuarentena propuesta para contener la propagación el virus, las empresas se han visto obligadas a cancelar películas, obras y eventos musicales.

Frente a esto, diversos artistas, futbolistas e 'influencers' están utilizando al máximo los beneficios de las redes sociales. ¿Cómo así? Buscan maneras de entretener para mantenerse en contacto con el mundo cibernético.

Partiendo de ello, aparece una excelente opción: transmisión en vivo a través de Instagram. Es así como Lucero Jara, quien se hizo conocida tras ser 'ampayada' con Pedro Gallese, protagonizó una controvertida publicación en directo.

La interacción marchaba bien hasta que aparecieron una serie de comentarios vinculadas al guardameta Pedro Gallese. "Saludos a Gallese", "Haz un en vivo con Gallese", fueron algunos comentarios de los cibernautas.

Por su parte, Lucero Jara hizo caso omiso a las comentarios malintencionados y continuó con su transmisión. Además, la joven modelo recibió el apoyo de varias internautas.

Cabe señalar que Lucero Jara - en comunicación con una reportera de Magaly TV: la firme - realizó una autocrítica sobre lo ocurrido con Pedro Gallese. "No vuelvan a mencionar a mi papá porque él no tuvo nada que ver acá. La culpable de lo que pasó todo fui yo, yo fue la que salí y mi papá no tiene nada que ver. No sé por qué lo tuvieron que mencionar o mencionar su trabajo o perjudicarlo en ese tema", expresó Jara.

Pedro Gallese: Carta notarial a Magaly Medina

Magaly Medina informó en su espacio televisivo que Pedro Gallese le envió una carta notarial con el objetivo de intentar prohibir la emisión del video en donde sale de un hotel con una señorita que no era su pareja.

"Lamento que me haya mandado una carta notarial para no difundir las imágenes. Yo no soy Latina, no soy periodista de ese canal, no tranzo con federaciones. Pueden querer atentar contra mi vida, contra mi familia, pero ¿yo no creo que me estoy metiendo con delincuentes? Si ustedes no saben cuidar su vida privada, no me lo pidan a mí, no me pidan que alcahuete", reveló Medina.