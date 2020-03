Policía llora de impotencia al ver como las personas no respetan la cuarentena

Los incansables mensajes que el presidente Martín Vizcarra brinda a la nación, parece ser que poco importa para algunas personas que no quieren acatar las normas de prevención al coronavirus.

Este caso es un claro ejemplo de que es lo que no se debe realizar ante el aislamiento social obligatorio estipulado por el mandatario.

Un video viene circulando en las redes sociales, en donde lamentablemente se puede apreciar como un policía no soportó ver a sus conciudadanos transitar por las calles plácidamente.

Ante esto, no dudó en interponerse y tuvo unas desgarradoras palabras hasta llegar a las lágrimas. La indignación e impotencia se apoderó del suboficial Edson Willy Vargas Saavedra, perteneciente a la unidad de Logística la XI Macro Región Policial San Martín.

“La policía sólo cumple su función ¡Entiendan! (…) Están atentando contra la salud pública. Esto no es un juego, yo no estoy acá porque me gusta, también tengo familia y extraño a mi familia”, sostuvo el efectivo con un tono de voz quebrada.

Los hechos se registraron el pasado lunes en la intersección del jirón Alfonso Ugarte y San Martín. Dicho contenido fue compartido en diferentes páginas de Facebook y usuarios no dudaron en manifestar su apoyo para el policía.