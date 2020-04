Estudiante crea mascarillas transparentes para personas sordas

El nivel de personas infectadas a causa del coronavirus sigue en aumento en cada parte del mundo. Por otra parte, médicos siguen en su lucha para encontrar la cura y así poder contrarrestar esta enfermedad que poco a poco arrebatan la vida de los ciudadanos.

Sin embargo, en Estados Unidos, exactamente en Kentucky, una estudiante de nombre Ashley Lawrence empezó a fabricar mascarillas transparentes especialmente para personas sordas.

La joven sostuvo ante los medios de comunicación que este tipo de objetos ya se encuentran en el mercado. Sin embargo, debido a lo que actualmente sucede en el mundo, se ha vuelto casi imposible de conseguir.

"Modifiqué el modelo para adaptarlo a aquellos que leen los labios o que, durante la comunicación con el lenguaje de señas, confían en las expresiones faciales para comprender los significados y las intenciones”, señaló.

Ashley Lawrence, a college senior from Versailles put her stir-craziness to good use designing face masks for the deaf and hard of hearing. #BetterTogether pic.twitter.com/cJqQHNNxPo