Coronavirus: Policías generan polémica tras pedirle DNI a mujer transgénero [VIDEO]

A causa del coronavirus y su rápida propagación, las medidas de seguridad se han extremado. A tal punto, que hay días específicos en los que se permite salir a cada género. Sin embargo, esta tarde dos oficiales de la Policía Nacional del Perú le pidieron el DNI a una mujer transgénero a pesar de las indicaciones de Martín Vizcarra.

Debido a la rápida propagación del COVID-19, el presidente informó hace dos días que los hombres podrán transitar (solo para compra de insumos) lunes, miércoles y viernes. Mientras que las mujeres lo harán martes, jueves y sábado. Dejando en claro que se decidirá el género de la persona debido a la apariencia, para así evitarse problemas con la comunidad LGTBI.

Sin embargo, este sábado que le corresponde salir al género femenino, dos oficiales de la Policía Nacional del Perú intervinieron a dos mujeres transgénero y les pidieron el DNI. Armando de esta manera la polémica.

“Si a nosotros nos ve como mujeres, pues tenemos que salir el día que le toque a las mujeres. El presidente dijo que no nos pediría identificación”, se expresa una de las intervenidas. Mientras que los oficiales alegan a que no las están discriminando, sino que no se les critica el hecho de que estén las dos en la calle cuando se debe estar el menor número posible de personas transitando.

¿Qué dijo la Policía Nacional del Perú?

En su cuenta de Twitter la PNP se refirió al tema, apoyando en todo momento a las intervenidas. “Condenamos firmemente cualquier tipo de discriminación, por lo que lamentamos el incidente ocurrido con dos integrantes de la comunidad LGTBI durante un control policial, en el marco de la medida de aislamiento obligatorio”, expresó el ente policial.

“Se ha dispuesto que, tanto el personal interviniente como sus superiores inmediatos reciban la sanción correspondiente por no acatar las disposiciones dadas con antelación para este tipo de casos”, se lee en la red social.

La Policía Nacional del Perú señaló finalmente, que continuarán “con la capacitación al personal, que en su mayoría ha acatado la disposición en el control a las personas transgénero, con el fin de evitar que estos casos se repitan”.