Jefferson Farfán a Guerrero: "A mi viejo no se a donde iré a buscarlo, no lo veo hace 35 años"

Jefferson Farfán y Paolo Guerrero protagonizaron el último lunes una transmisión en vivo para todos sus seguidores en Instagram. Ambos jugadores de la selección peruana tocaron muchos temas de conversación, como la manera inusual del 'depredador' para llegar al Perú desde Brasil o las grandes ansias que tiene 'La Foquita' en regresar a vestir la camiseta de Alianza Lima.

Ante ello, y luego de varios minutos de conversación en sus redes sociales, Jefferson Farfán bromeó con la relación que tiene con su padre actualmente. Paolo Guerrero no se esperó la respuesta del jugador y terminó por reírse de dicho suceso.

Todo inició con la extraña manera de Paolo Guerrero para regresar al Perú antes de que se cerraran las fronteras. Se notó a un confundido Jefferson Farfán tras no entender las rutas que había explicado su amigo.

"Quiero ver a mis papás también {...]", indicó Paolo Guerrero. A lo que segundos después Farfán también reafirma las ansias de ver a su padre. "Obviamente, ¿Y tú crees que yo no? Yo quiero ver a mi viejo, a ese negro no se a donde lo voy a ir a buscar... no lo veo hace 35 años", sentenciando con una risa interminable junto al 'depredador'.

Automáticamente, internautas llenaron la caja de comentarios, siendo parte de esta broma por parte de 'Jeffri'. Su transmisión en vivo superó los 45 mil usuarios en línea, en donde no se perdieron ninguna anécdota de los jugadores de fútbol.

Finalemente, en otra parte del video, Jefferson Farfán recordó cuando admiraba a Waldir Sáenz cuando formó parte de la división de menores en Alianza Lima. “Yo era bastante hincha de Waldir, todo el mundo quería ser como él. Lo único malo de Waldir que era más duro que la p... m...”.