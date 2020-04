Leao Butrón y su divertido Tik Tok que es viral en redes sociales

La Liga 1 2020 se encuentra suspendida para evitar la propagación del coronavirus. Aún la fecha de reinicio de los encuentros es incierta, sin embargo, los jugadores se ejercitan para no perder físico, otros se conectan con sus seguidores mediante transmisiones en vivo y algunos incursionan en redes sociales realizando videos graciosos

Uno de ellos es el arquero de Alianza Lima, Leao Butrón, que protagonizó un entretenido Tik Tok y subió el video en su cuenta de Instagram. El jugador blanquiazul se encontraba limpiando su casa, pero fue sorprendido por su esposa quien lo estaba filmando.

"Qué linda te ves trapeando, Esperancita, pero te faltó acá,criada", se escucha en el diálogo que acompaña la grabación, que ya es sensación en la aplicación del momento. Al oírlo, el portero se percató y riéndose dejó de trapear.

Varias jugadores peruanos usan frecuentemente la aplicación Tik Tok. El volante nacional Edison Flores es uno de lo que más utilizan la aplicación y siempre sube videos en sus redes sociales.

Leao Butrón anunció a principios del 2020 que este año se despediría del fútbol profesional, sin embargo, por la situación de emergencia prefirió pensarlo dos veces.

"Yo dije que este año me retiraría y es algo que sigue pasando por mi cabeza, pero con este tema de la pandemia se está complicado esa situación y no sé lo que pueda pasar", agregó

No habrá fútbol

El Ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló durante la semana que la Liga 1 2020 podría reiniciarse siempre y cuando aparezca la vacuna contra el Covid-19.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo, pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la 'U' sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más", indicó Zamora.

"Ningún partido vale una vida. Por primera vez el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero y lo seguirá siendo hasta que esta enfermedad sea derrotada", agregó el Ministro de Salud en conferencia de prensa.