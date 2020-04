Perro compra sus propios alimentos y regresa a su casa durante cuarentena

Durante la cuarentena dispuesta por el presidente Martín Vizcarra, ciudadanos vienen acatando las medidas señaladas para evitar el coronavirus. Aunque otros, deciden obviar estos Decretos.

Sin embargo, un perro acaparó todas las miradas en Tarapoto durante el estado de emergencia que se vive en el Perú. La mascota en mención se llevó la atención luego de que saliera de casa para buscar sus alimentos.

Esto increíblemente sorprendió a muchos internautas en Facebook, ya que, las personas no pueden salir de sus hogares debido a las medidas establecidas, el can se las buscó para poder comer.

Tal como se muestra en el video, la mascota llamado Roque, regresó a su vivienda con un paquete de comida entre sus dientes. Segundos después su dueña le abre la puerta para que este pueda ingresar con normalidad.

Las reacciones en las redes sociales se han viralizado automáticamente, puesto que jamás se imaginaron que el tierno perro haría este acto, sacando más de una carcajada a los usuarios.

Cabe precisar, que en la selva tiene el menor número de contagios a nivel nacional: Loreto (357), Ucayali (32), Amazonas (25), San Martín (23) y Madre de Dios (19).

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.