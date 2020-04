Facebook: Ballena emerge de la nada y sorprende a tablistas que violaron cuarentena [VIDEO]

Esta historia es viral en Facebook. La ausencia del hombre en los espacios que le corresponden a los animales está originando una serie de encuentros inesperados en medio de la cuarentena que la población cumple en diversos países del mundo por el coronavirus.

Tortugas en las playas que antes eran exclusivas de bañistas, monos babuinos en hoteles de lujo o feroces leones haciendo la siesta en medio de carreteras que antes estaban colapsadas de vehículos, son algunas de las imágenes que se hacen virales en las redes sociales como Facebook.

En esta oportunidad, un video que es sensación en Facebook, muestra la repentina aparición de una enorme ballena en las aguas de Brisbane en Australia donde decenas de tablistas se habían concentrado para correr olas pese a las restricciones para evitar el contagio por el coronavirus.

Las imágenes que causan furor en las redes, muestran la aparición de una ballena jorobada mientras los surfistas esperaban en sus tablas la aparición de una ola para correrla. El cetáceo avanza sigilosamente y pese a que lanza un pequeño chorro de agua, no es percibido por los tablistas.

No es sino hasta cuando la ballena se acerca uno de los surfistas cuando todos se dan cuenta de su presencia. Algunos se sorprenden y presas del temor buscan ponerse a salvo mientras que otro grupo intenta contemplar el bello espectáculo de ver a uno de los mamíferos marinos más impresionantes del mundo pasar cerca de su lado.

El video ha causado sensación en Facebook, generando miles de comentarios e interacciones de los cibernautas quienes no dejan de sorprenderse por la majestuosidad de la ballena y su repentina aparición.

“La naturaleza demostrando cada vez más lo minúsculo que es el hombre, pero lo dañino que también puede llegar a ser”, señaló el usuario Héctor Benavides. Elina Rodríguez dijo lo siguiente al ver el video: “Amo al mar tanto como le tengo miedo. De haber estado allí me habría quedado paralizada del miedo”. Por su parte, Caviarpapi precisó: “A ver yo estoy tan tranquilo ahí y viene una ballena me muero. Aunque no me vaya q comer, me falta tiempo para correr”.

Facebook: ¿Cómo son las ballenas?

Cabe precisar que las ballenas son los animales más grandes del planeta. Pertenecen a la rama de los mamíferos marinos llamados cetáceos. No son considerados peces debido a que poseen sangre caliente y respiran a través de los pulmones.

Su sentido del oído es uno de los más desarrollados y su capacidad de utilizar el oxígeno del aire es superior a la de los mamíferos terrestres. Sus cajas torácicas colapsables les permiten absorber el aire cuando salen del mar y sumergirse a grandes profundidades. Las ballenas están dotadas de una capa de grasa muy gruesa que las protege de las bajas temperaturas.

Los científicos han desarrollado tratados los cuales explican que las ballenas evolucionaron de mamíferos terrestres de cuatro patas. Ahora, están perfectamente adaptadas a una vida submarina. Tienen un cuerpo aerodinámico y han perdido casi todo el pelo externo para evitar la fricción y mejorar el deslizamiento por el agua. Sus extremidades se transformaron en aletas.

Existen dos tipos principales de ballenas: las dentadas (como el cachalote y la orca) y las barbadas (como la ballena jorobada y la azul). Las barbadas tienen placas en forma de peines que están formadas por estructuras compuestas de pelos rígidos. Estos forman una red que filtra la comida del agua del mar. La gran mayoría de las grandes ballenas son barbadas y se alimentan fundamentalmente de minúsculas criaturas llamadas krill, parecidas a los camarones.