Facebook: Profesor sorprende a alumno durmiendo en clase virtual [VIDEO]

El coronavirus ha obligado a que todo el planeta tenga que cambiar drásticamente su rutina diaria. Es por eso que las escuelas, institutos y universidades se encuentran dando sus clases de manera virtual, y en Facebook se hizo viral un video en el que un profesor sorprende a un alumno durmiendo mientras este enseña.

Debido a la pandemia las instituciones educativas, al igual que muchas otras, se han visto forzadas a llevar sus clases de manera virtual a través de distintas aplicaciones. Sin embargo, al no poder ver siempre al alumno, no se sabe si este está atendiendo a la clase o no.

Aunque esta vez, Facebook hizo viral como un alumno no pudo disimular y fue sorprendido por su maestro mientras se encontraba profundamente dormido. El hecho ocurrió en Argentina y al profesor no le quedó de otra que tomarlo de manera irónica.

“La verdad es que he tenido alumnos que se me han dormido en el salón de clases, pero en la cama nunca ninguno”, expresó el maestro, sin imaginarse que se haría viral al instante en redes sociales, especialmente Facebook.

Los usuarios le comentaron cosas como “por eso siempre apago mi cámara”, “la cuarentena tiene muerto de sueño a algunos”, “nunca abandones tus sueños”, entre otras ingeniosas respuestas de los cibernautas en Facebook.

Sin duda alguna, es algo que tiene sorprendido a una gran cantidad de personas, no solo por el hecho de que el alumno se haya dormido, sino que hace años nadie se habría imaginado que las clases serían así y mucho menos alguien se hubiera preocupado por no quedarse dormido en cama, mientras atiende su clase.