Coronavirus: Donald Trump le cierra filas a la inmigración en Estados Unidos

En el propósito de frenar el avance del coronavirus en Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció la firma de una orden ejecutiva con la suspensión temporal de los inmigrantes a territorio norteamericano.

Así lo anunció el propio mandatario a través de Twitter explicando la razón de la polémica decisión que una vez más lo pone en el ojo de la tormenta teniendo en cuenta el gran porcentaje de migrantes que mueve constantemente el país potencia.

“Ante el ataque del enemigo invisible, junto a la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos”, señaló Trump en redes sociales.

Como se sabe, desde hace semanas el gobierno estadounidense ya ha venido tomando medidas excepcionales para restringir la inmigración. Como se recuerda el pasado 18 de marzo comenzó negando las solicitudes de asilo.

Cabe destacar además que el índice de desempleo ha superado largamente lo calculado y hasta el momento cerca de 22 millones de personas solicitaron acogerse a los beneficios de desempleo en Estados Unidos lo que representa un importante gasto del PBI nacional.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!