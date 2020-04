Júpiter, Venus y la Luna se unen para hacer una 'carita feliz' [FOTO]

Facebook Viral | Mientras la pandemia del coronavirus azota al mundo entero, la naturaleza se sigue manifestándose de varias maneras y esta oportunidad un grupo de científicos anunciaron un nuevo espectáculo lunar en los siguientes días.

Volverían a pasar 45 años para que este astronómico hecho muestre como la Luna junto a los planetas Júpiter y Venus se alinearan en el cielo para así dar forma a una 'carita feliz'.

El acontecimiento tendrá lugar exactamente en el próximo 16 de mayo y está catalogado por los expertos como uno de los sucesos astronómicos más curiosos del sistema planetario.

Conforme con la NASA, la luna en su fase creciente vendría a ser la boca y se ubicará por debajo de Júpiter y Venus que se encontraran alineados y serían los ojos, regalándonos así una sonrisa desde el cielo en medio de uno de los momentos más difíciles que atraviesa el mundo.

Los bajos de niveles de dióxido de carbono que se han registrado alrededor del mundo en estos últimos meses, sumado a la poca contaminación por la cuarentena a causa del coronavirus, harán que el suceso que se llevaría a cabo en el atardecer sea más sensible al ojo humano.

Usuarios de facebook volvieron tendencia un tuit de la BBC, donde se muestra una fotografía realmente impactante de el mismo fenómeno que sucedió hace 12 años en el 2008.

#HeadlineChallenge: The world needs reasons to smile - and the solar system is about to give us a helping hand. On May 16, a crescent moon, beneath Venus & Jupiter, will form a smiley face in the sky...@PeteBarronMedia goes with PUT ON A HAPPY SPACE. pic.twitter.com/G6Tmz0Lx34