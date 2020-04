Periodista era entrevistado y una mujer que no era su esposa, pasó en ropa interior

En estas épocas del coronavirus que sacude el mundo, muchas personalidades han decidido usar las videollamadas para seguir brindando información en sus programas. Se ve en Perú y en todas las partes de cada región. Esto cada día se viene popularizando, que no solo ellos lo emplean, sino, reuniones familiares o estudiantiles.

Sin embargo, dicha herramienta es un arma de doble filo, puesto que, en redes sociales se ha viralizado algunos momentos bochornosos de personas dentro de la aplicación Zoom. Aquello, ha sido punto de burlas por parte de los usuarios en Youtube.

Ante ello, uno de los claros ejemplos ha sido el periodista español Alfonso Merlos, que estaba brindando una entrevista en vivo para un medio español, donde señalaba su punto de vista sobre la crisis que está atravesando España a causa del coronavirus. Sin embargo, pasó un momento vergonzoso en tan solo segundos.

Como se puede ver en las imágenes, mientras charlaba con sus colega, se pudo observar claramente como una mujer pasaba plácidamente por su casa en ropa interior. Esto puso en alerta al conocido periodista, ya que, usuarios afirmaban que no era su esposa Marta López, sino otra mujer.

Días más tarde., su esposa decidió declarar para la revista Semana, ante este lamentable suceso que ha dejado por los suelos al español. "Es una situación muy desagradable. Alfonso no tiene ningún hijo ni ninguna hija. Sé quién es perfectamente", señaló.

Por otra parte, el periodista sostuvo lo siguiente: "Se están contando cosas que no corresponden con la realidad. No son informaciones porque cuando algo no se corresponde con la realidad no es información. Se están haciendo interpretaciones libres, inexactas y que no son veraces. Soy fuerte y estoy bien, pero no quiero hacer declaraciones de ningún tipo", sentenció.

Cabe precisar, que ambas personalidades están desde finales del año pasado. Además, Marta López es una de las concursantes del famoso programa Gran Hermano.