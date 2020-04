Nigerianos graban divertido remake de 'La Casa de Papel' [VIDEO]

Facebook viral | Luego de que el vídeo de unos africanos que bailaran cargando un ataúd se hicieran viral en las redes sociales. Este grupo de jóvenes nigerianos quieren alcanzar un poco de esa fama y por eso decidieron hacer un remake de la 'Casa de papel'.

El vídeo viral que ya se encuentra en la plataforma de Youtube, alcanzó gran cantidad de reproducciones y es que junta el ingenió de estos tres adolescentes con el boom de la serie española 'Casa de Papel'

Al contrario de lo que muchos se imaginan, estos jóvenes no necesitaron salir de su casa para hacer el 'remake' de la famosa serie, pues lo hicieron desde el patio.

La escena que decidieron recrear es el teaser de la última temporada y tanto fue la acogida de su representación que recibieron miles de comentarios, incluso hasta de los propios protagonistas de la serie.

"¡Qué trabajo tan increíble!, ¡Felicidades! Muchas gracias por esto, sois los mejores" escribió Álvaro Morte, el actor que representa al profesor de la conocida serie española.

What an amazing job!!! Congrats!! Thanks a lot for this ❤️ You all are the very best!! https://t.co/pqnPDge6gN