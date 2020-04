Youtube viral: El famoso actor Van Damme comparte su rutina de ejercicios para esta cuarentena

El famoso actor belga Jean Claude Van Damme es uno de los iconos del cine de acción y a sus 59 años sigue manteniéndose un físico envidiable,así que decidió compartir su estricta rutina de ejercicios para realizar en esta cuarentena. El vídeo ya acumula miles de reproducciones de Youtube.

El protagonista de Soldado Universal, The Quest, entre otras películas, fue muy reconocido por su gran físico y su destreza en las artes marciales, habilidades que al parecer no ha perdido.

Para aprovechar estas cualidades y el tiempo libre que todos nos sobra, decidió grabar una serie de tutoriales en Youtube donde enseña paso a paso como se realiza cada uno de los ejercicios que muestra.

El actor decidió iniciar sus vídeos con una recomendación:"Hace años me lesioné, entonces me rehabilité para tener flexibilidad, destreza y volver a estar en forma. ¡Me gustaría compartirlo con ustedes! Este programa no necesita pesas y se puede hacer con cualquier cosa que tengan en casa”, indicó.

Van Damme propone diversos ejercicios de gimnasio y didácticos, para todas las edades. Recordemos que la OMS recomendó realizar ejercicios para poder liberar el estrés que causa el encierro por el coronavrus.