Mujer quiso hacer escena de la 'Dama y el vagabundo' pero su perro arruina todo [VIDEO]

Un último vídeo de Tiktok esta dando la hora en las redes sociales,ya que arranca más de una carcajada a los internautas. El registro viral tiene como protagonista a un perro y su dueña que intentaron recrear una de las escenas de la famosas película de Disney, la 'Dama y el vagabundo'.

La joven mujer no tuvo mejor idea para pasar el tiempo en esta cuarentena que hacer un video con la compañía de su fiel amigo, sin embargo, no contó con que el can le jugaría una mala pasada, arruinando sus planes por completo.

Un plato de pasta, una mesa y un perro, era todo lo que hacía falta para grabar la escena, pero lo que ella no tomo en cuenta fueron las ganas de comer que tenía su mascota, frustrando el vídeo de Tiktok.

La escena que la joven decidió recrear es seguro la más recordada de la película, pues en ella los dos perritos se dan un beso mientas comparten un plato de fideos ¿El resultado? Un video viral en Facebook.

Todo estaba en orden y la joven procedió a grabar el Tiktok, pero no contempló que su perro se saldría del guión y terminaría comiéndose todo el plato de comida en cuestión de segundos.

La joven que había planeado con tanto esmero este clip, no podía creer el hambre voraz de su mascota y solo atinó a observar sorprendida lo que ocurría, generando miles de risas entre los internautas de Facebook y Tiktok.

La femina de nacionalidad francesa, fue la encargada de compartir el vídeo en Facebook, sin imaginarse que la acogida por los internautas serían tanta, para solo en horas hacerla viral en la red social.