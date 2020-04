Facebook: guía completa para activar la reacción "Me importa"

Facebook es una de las redes sociales más usadas en el mundo, motivo por el que sus desarrolladores lanzan actualizaciones constantes para mantener contentos a los usuarios. Esta plataforma inició con una reacción. Se trata del tan famoso "like" o "me gusta"; sin embargo, con el transcurrir de los años se agregaron nuevos.

Es así como ahora Facebook tiene el "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enoja". De estas reacciones, los usuarios pueden seleccionar solo una para calificar el estado de un contacto, fanpage o un streaming.

Las reacciones, también conocidas como Facebook reactions, llegaron a la red social para que los usuarios pueden expresar lo que sienten sobre una publicación. Si algo les causa gracia, pueden dar "me divierte" y si un post los ofende, pueden colocar "me enoja".

Sin embargo, estas no son las únicas reacciones que Facebook ha tenido a lo largo de su existencia. En diversas ocasiones, la red social ha habilitado otras con las finalidad conmemorar fechas especiales.

Por ejemplo, en el Día de la Madre habilitó la reacción del "ramo de flores", en el Día de la comunidad LGTBI activó el "corazón de colores" y como era de esperarse, en medio de la pandemia del coronavirus también lanzó una nueva.

Se trata del "Me importa" o "Care". Facebook ha habilitado esta reacción para que sus usuarios puedan usarla en publicaciones referidas al coronavirus, mal que ha infectado a millones de personas en todo el mundo.

Cómo activar la reacción "Me importa" en Facebook

En Facebook han circulado gran cantidad de teorías sobre cómo activar la reacción "Me importa". Un comunicado viral sugiere que los cibernautas deben copiar y pegar textos de palabras positivas y que producto de ello se habilitará el emoji. Esto es falso.

Páginas de Facebook también señalan que si escribes ciertas palabras, las compartes en grupos y luego das like a su fanpage, inmediatamente te aparecerá el "Me importa", pero esto es completamente falso porque solo buscan ganar seguidores con engaños.

Lo único que debes hacer para activar el "Me importa" en Facebook es tener paciencia. Sí, tal y como lees. Ningún truco o cadena te llevará a tener la nueva reacción "Care".

Usuarios de Estados Unidos y de algunos países de Europa ya tienen acceso al "Me importa" debido a que son los más golpeados por el coronavirus.

Mientra tanto, países de Latinoamérica como Perú, México, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela y más, no cuentan con una fecha oficial para su implementación. Todo dependerá de los servidores de Facebook.

Alexandru Voica, gerenta de comunicaciones tecnológicas de Facebook, apunta que la nueva reacción llegará paulatinamente a todo el mundo con la finalidad de "mostrar amor y apoyo extra" en medio de la pandemia del coronavirus.

"Sabemos que este es un momento incierto, y queríamos que las personas pudieran mostrar su apoyo, de manera que sus amigos y familiares sepan que están pensando en ellos. Las nuevas reacciones de atención en Facebook y Messenger, son una forma para que las personas compartan su apoyo entre ellas durante este tiempo sin precedentes", señaló Alexandru Voica en Twitter.

Descargar reacción "Me importa" en Facebook Messenger

La reacción "Me importa" o "Care" también llegará a Facebook Messenger, la aplicación de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg. Sin embargo, el diseño del emoji será distinto. En la app de mensajes será un corazón latiendo.

Recordemos que en Facebook Messenger también se puede reaccionar a los mensajes con "like", "me encanta", "me divierte", "me asombra", "me entristece" y "me enoja".

Qué son las reacciones de Facebook

De acuerdo con una declaración en el 2016 de Sammi Krug, gerente de producto de Facebook, las reacciones son de gran utilidad para los publicistas y marcas ya que mejorarán su retroalimentación sobre cómo los usuarios perciben sus publicaciones.