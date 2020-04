Facebook: mujer le pide a burro que sonría y animal tuvo divertida reacción [VIDEO]

Los animales siempre nos sorprenden con sus ocurrencias. Mayormente son los perros y gatos que actúan de forma impensada ante diversos hechos; sin embargo, el más reciente video viral de Facebook muestra a un burro que tuvo un curioso gesto frente a una mujer.

Resulta que una señorita se acercó al burro para alimentarlo, pero antes de eso le pidió que emitiera una sonrisa. El animal, al ver la comida, cumplió con la petición de la mujer y sonrió frente a la cámara. Ella logró captar el momento y posteriormente lo publicó en Facebook.

"Esta es Teeter, una burra que adopté de un rescate donde terminó después de ser descuidada. Ella no quería estar cerca de los humanos cuando la traje a casa. Después de mucho amor, ahora ama la atención, especialmente si tienes golosinas, su comida favorita", escribió la mujer en Facebook.

Posteriormente, aseguró que su mascota adora sonreír cuando ve golosinas. Todo apunta a que el burro muestra los dientes a su dueña para que ella la recompense con su comida favorita.

"Ella sabe sonreír por golosinas, y generalmente sonríe una vez y luego quiere su recompensa. Sin embargo, en este día en particular, debe haber sido más feliz y atrevida porque no me quitó el regalo hasta que sonrió y sonrió. Ella me estaba haciendo reír y definitivamente me hacía sonreír, a lo grande. Que monada absoluta", agregó la autora del video viral de Facebook.

Hasta el momento, las imágenes cuenta con miles de likes y comentarios en Facebook. Sin duda alguno, este animal supo robarse la atención de su dueña y de millones de internautas.