¡Todo un bailarín! Luis Advíncula baila el "pasito del coronavirus" en TikTok [VIDEO]

Luis Advíncula, lateral derecho de la selección peruana y del Rayo Vallecano de España, se ha vuelto en un adicto de TikTok durante la cuarentena obligatoria decretada en España para detener el avance del coronavirus.

Hace algunos días, Luis Advíncula se sinceró y confesó que se había "pegado" con esta red social, la cual se está abriendo espacio como una de las preferidas por los usurarios de todo el mundo.

Ahora, el lateral peruano, haciendo honor a su vicio por TikTok, subió un nuevo video bailando al ritmo del "pasito del coronavirus", el cual ha desatado las risas de miles de fanáticos del jugador.

"No me ha tocado bono, no me ha tocado nada, no me ha tocado canasta... Con el pasito, pasito, pasito del coronavirus", dice la canción que bailó 'Bolt' en su cuenta oficial de TikTok.

Advíncula acompañó su video escribiendo lo siguiente: "Nunca perder la alegría a pesar de todo", haciendo referencia al mal momento que se vive en en todo el mundo por culpa del coronavirus.

Como se recuerda, Advíncula se encuentra en la capital de España realizando su cuarentena, a la espera de que todo pase y la Segunda División de dicho país se reinicie.