Facebook: alumno interrumpe clase virtual e insulta a la profesora [VIDEO]

En estos tiempos las clases se están dando de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus. Alumnos de inicial, primaria, secundaria y universidades han dejado atrás las aulas para aprender a través de diversos aplicativos como Zoom.

Estas clases suelen dejar pintorescos momentos que se convierten en virales de Facebook debido a sus finales inesperados. Por ejemplo, hace unos días circulaba el caso de un alumno de México que olvidó de apagar su micro y dijo un comentario negativo del profesor, quien terminó llamándole la atención.

Si creías que eso era lo más grave que podía pasar en una clase virtual, estás equivocado. Recientemente se ha vuelto viral en Facebook un video que muestra el preciso momento en que un alumno ingresa a una clase de Zoom, que no es la suya, con la única finalidad de insultar a la profesora. Los hechos se dieron en México.

"Miss está bien pen... La neta está bien pen... No me quiero ir de tu clase, no me saques", dijo el desconocido. Al escuchar esto, la profesora se mostró indignada. "Te vas por favor de mi grupo", dijo ella, tal y como se ve en el video viral de Facebook.

Por su parte, una alumna también se mostró en contra las afirmaciones del sujeto. "Amigo, quien seas, es una falta de respeto. Por favor, salte", dijo la señorita.

De acuerdo con el video de Facebook, la profesora tomó la radical decisión de cerrar la sesión de Zoom para inicia una nueva. "¿Te puedes ir por favor? Ahora controlo la situación, de hecho voy a cerrar la sesión", concluyó la maestra.