Amor a prueba de pandemia: Pareja se casa vía zoom en plena cuarentena [FOTO]

Facebook Viral | Una pareja decidió casarse en su departamento en New York, respetando las medidas de confinamiento por el coronavirus. Sin embargo, eso no permitió que fueran acompañados de sus invitados que estuvieron conectados a través de zoom.

Mark Van Name y Jen O’Leary, son una pareja de jóvenes estadounidenses que demostraron que para el amor no hay barreras, pues aunque el COVID 19 los pudo obligar a postergar la fecha de su boda decidieron que su amor es a pruebas de pandemias.

Un acontecimiento al cual los amigos de la pareja no podían faltar y así fue, pues en la imágenes que se hicieron viral en las redes sociales se los puede ver a todos muy formales cumpliendo con el protocolo de vestimenta

La pareja que había planeado su boda desde hace un año nunca se imaginó que una pandemia los obligue a casarse vía zoom. A pesar de ello, sortearon las dificultadas deportivamente y solo tenía una preocupación en mente. Los pantalones.

“Lo único que Mark quería asegurarse era que la invitación era que los pantalones eran opcionales”, comentó la novia al medio BuzzFeed New.

“Love conquers all even during covid-19.” Watch tonight at 545 pm. This Long Island city couple was planning a lavish church ceremony and wedding. They were about to give up, when they called @jimmyvanbramer He came to the rescue! He officiated in his backyard! @pix11news pic.twitter.com/3sFgADsO9d

Fue así como la pareja logró casarse contra todo pronóstico convirtiéndose en la primera boda a realizarse en N.Y. durante la cuarentena.

"Todos estaban realmente emocionados de que aún lo hiciéramos, de que reunimos a todos y no dejamos que la pandemia nos detuviera", indicó Mark Van Name.

Sin duda lo hecho por esta pareja que sin pensar se hizo viral en Facebook, servirá de ejemplo para que otras también adopten esta modalidad y puedan reafirmar su amor en tiempo de pademia.

Here are some photos of the wedding I just performed in my backyard! I teared up as I married Jennie O’Leary & Mark Van Name! So grateful I could officiate today as they scrambled to keep their wedding date even though the big party will have to come later! #LoveWins #QueensWins pic.twitter.com/n3quMKacsR