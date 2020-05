Tik Tok: Profesor de Universidad de Miami despedido por ver película para adultos en clase virtual [VIDEO]

Tiktok viral | La pandemia del coronavirus ha obligado a que las actividades cotidianas se transformen abruptamente, como sucede con las clases, pues dejaron de ser presenciales para ser virtuales. Sin embargo, un descuido en las plataformas digitales puede costarte muy caro.

Este es el caso de un profesor de la Universidad de Miami, que cometió un error en plena clase virtual, sin imaginarse que luego se convertiría en un vídeo viral en TikTok.

Sucede que John Peng Zhang, se encontraba dictando su clase vía Zoom y al momento de compartir la pantalla con sus estudiantes, estos se dieron cuenta de que tenía abierta una pestaña que titulaba, “chica universitaria tetona”.

El profesor no se percató de lo que estaba ocurriendo; sin embargo, uno de sus alumnos si lo hizo y lo comentó por el micrófono al resto de sus compañeros que rápidamente empezaron a tomar foto a la pantalla.

El video que se se hizo viral en Tiktok contiene precisamente una de las fotos que se tomaron a la pantalla del despistado profesor y fue tanta la acogida de los internautas que solo en horas alcanzó 800,000 visitas, así lo reportó el propio diario de la universidad.

Luego de esto el nombre del profesor fue borrado de la página web del centro de estudios, además, sus clases fueron reemplazadas por otros docentes, por lo que los alumnos presumen que ha sido despedido a causa del vídeo viral de TikTok.

Como era de esperarse la Universidad de Miami, no podía dejar pasar un hecho de esta magnitud que involucraba directamente la imagen de su institución, por lo que se pronunció en un comunicado oficial:

"La Universidad de Miami investiga agresivamente todas las quejas de comportamiento inapropiado o acoso sexual. Después de recibir una queja directa, el incidente fue investigado por la oficina del rector, y por la Escuela de Negocios Miami Herbert “.

Last month, a @univmiami professor went viral after a student noticed one of his bookmark’s– titled “Busty College girl fu…”–during an online business analytics class. (1/2)