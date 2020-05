Joven Mujer baja 44 kilos bailando canciones de Beyonce frente al espejo [FOTO]

Bailar es una de las actividades más desestresantes que existe, además, que es muy utilizado por las personas que quieren reducir medidas. Este es el caso de un joven mujer que viral en las redes sociales por lograr perder 44 kilos solo bailando canciones de Beyonce. Increíble, pero cierto.

Trinity Wills, es un guapa joven que ya es viral pues ha logrado un gran cambio en su aspecto físico, ya que en 2018 con solo 18 años pesaba 109 kilos, hoy dos años después su peso es de 69 ¿Cómo lo hizo?

El diario inglés 'The Sun' le realizó una entrevista a la joven que contó como bailar sola frente a su espejo se volvió en ella un hábito, pues no le gustaba ir a los gimnasios.

Su baile de graduación fue fundamental para que decidiera tomar esa drástica decisión en su vida: "Mi baile de graduación estaba destinado a ser un día especial y memorable, pero no podría haberme sentido peor. Todas las chicas quieren sentirse increíbles en su día de graduación, pero me sentí repugnante e incómoda”, relató.

Luego agrega lo duro que fue adaptarse al ejercicio en casa mediante el baile "Al principio el baile era duro y perdía el aliento constantemente, pero me esforzaba por no rendirme. Después de un par de veces, me acostumbré. Estaba decidida”.

Bajó de peso con canciones de Beyonce y Bruno Mars

Poco a poco empezó a agarrarle el ritmo al entreno y combinar el esfuerzo con la canciones de sus artistas favoritas: "Desde entonces, me encantaba bailar por la casa sola. Me ponía canciones optimistas de Beyonce y Bruno Mars, inventando mis propias pequeñas rutinas. Nunca había sentido esa sensación de libertad”, indicó la joven mujer que comparte muy orgullosa sus resultados en Facebook.

Además, contó que tuvo que cambiar algunos hábitos alimenticios, pues una alimentación saludable fue vital para lograr sus extraordinarios resultados físicos.