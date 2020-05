Lucía Oxenford lanza polémica respuesta tras pregunta sobre su hermana Juliana Oxenford

No hay buena relación. A través de su cuenta de Instagram, la modelo Lucía Oxenford realizó una dinámica de preguntas y respuestas junto a sus seguidores. Sin embargo, lo más esperado llegó cuando un usuario le consultó sobre su parentesco con la periodista Juliana Oxenford, y sobre su cercanía.

La actriz se encontraba respondiendo todo tipo de preguntas pero había una que le llegó, como dice ella, “20 veces”, por lo que no le quedó otra opción que responderla. Era sobre su sobre su parentesco con la periodista y si existencia buena relación entre las dos.

“¿La periodista Juliana Oxenford es tu hermana?”, se lee ante un sólido “Sí” como respuesta. No obstante no quedó ahí, y otro usuario le consultó acerca de su cercanía con la conductora televisiva. “Ya que hay como 20 preguntas sobre eso, y siempre las hay, seré concisa porque el tema ya me tiene cansada. No tenemos una relación desde que tengo uso de razón, y no porque yo no quiera. Por lo que la pregunta no debería ser para mí”, expresó Lucía Oxenford.

Finalmente, reveló que aún así, no tiene ningún problema contra la periodista e incluso halago su trabajo. “Como periodista opino que es muy buena”, añadió la actriz ante una nueva pregunta de otro seguidor.

Recordemos que, hace unos años Lucía le respondió a su hermana tras esta última haber declarado contra su padre, el también actor Marcelo Oxenford, actor argentino nacionalizado peruano de 72 años.