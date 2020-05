Facebook: Reportan la presencia de un tigre en la calle pero resultó ser una estatua

¿Alguna vez has pensado qué harías frente a un tigre?, pues esto ocurrió de cierta forma en Inglaterra, en el pueblo de Underrriver ubicado en el condado de Kent. En Facebook se viralizó una historia, en la que los ciudadanos del lugar reportaron a las autoridades la presencia de un tigre rondando el lugar. Por lo que, rápidamente se enviaron fuerzas especiales para analizar la situación, aunque se llevaron una gran sorpresa.

Resulta que, al llegar los agentes al lugar, con helicóptero incluido, no pudieron evitar pasar del susto y la preocupación, a las risas. Ya que, el ‘animal’ no era real, sino que se trataba de una escultura muy realista y de tamaño real de un tigre.

La creadora de tal obra es la artista Juliet Simpson, quien con 85 años comentó que la pieza de arte la realizó hace 20 años, con resina y alambre de corral. Además, comentó cómo vivió el momento en el que se enteró de lo que estaba ocurriendo.

En conversación con The Guardian, explicó el curioso hecho. “Duncan llamó y me dijo que había policía armada en la colina yendo hacia mi casa. ¡Diez de ellos!, pero entonces vi el helicóptero encima y pensé ‘Dios mío’. Así que subí a la carretera t vi a la policía en un land Rover. Fui y les dije: ‘Quieren que les presente al tigre?’”, expresó Juliet.

Finalmente, explicó que es imposible que aparezca un animal de este tipo en un lugar así, pues su comportamiento sería totalmente distinto. “Mucha gente tiene poco conocimiento de cómo se comportan los animales en el campo. Cualquier tipo de felino que haya escapado, estaría en un estado de tterror y no tomando el sol ni mirando amablemente al sendero más cercano”, culminó.

My Granny is a sculptress. Today 10 armed police and a helicopter were called to her house after walkers reported a tiger in the woods. This is the tiger. pic.twitter.com/Kn21npZPiS