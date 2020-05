Memes del plato de Saray en el MasterChef son viral en redes sociales [FOTOS]

En las últimas horas se ha vuelto viral un video, en YouTube y Facebook, en el que se ve como una concursante del Master Chef 8 de España presentó como su plato a un ave sin desplumar ni cocinar. Los usuarios no tuvieron piedad y por redes sociales circulan hilarantes memes.

Las divertidas imágenes están dedicados al ocurrente plato llamado "Pájaro muerto en lo alto de un plato" que generó la indignación de los jueces. Especialmente, el chef español Jordi Cruz quien mostró su evidente molestia.

"Te voy a ser franco. No he visto tu cocinado, no he visto lo que has hecho. Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer", señaló de forma iracunda.

Aunque Jordi tampoco se salvó que le dedicaron algunas imágenes pintorescas. Es importante mencionar que el chef se disculpó por dejar entrar a Saray al concurso "Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Y me sabe mal. Este jurado se ha equivocado", expresó.

Por eso, hemos recolectado los mejores memes y lo podrás observar en la parte superior de la nota. Te invitamos a revisar estas tendencias que están poniendo el toque de humor en la Internet.