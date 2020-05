Los africanos que bailan con los ataúdes advierten: "Quédate en casa o baila con nosotros"

Youtube viral | hace unas semanas se hizo tendencia en las redes sociales un grupo de africanos que bailaban con un ataúd. El vídeo de estos ghaneses ha llevado a la fama a sus integrantes que buscan conientizar a la población.

Benjamin Aidoo, uno de los protagonistas de este meme viral subió un vídeo a su cuenta personal de Instagram donde alagaba la loable labor del personal médico que se han convertido en los héroes de esta pandemia.

Asimismo, envió un contundente mensaje a las personas que incumplen con la medidas sanitarias impuestas por la OMS para la prevención de COVID 19.

“Desde Nana Otafrija - la funeraria en la que trabaja- a todos los doctores y trabajadores sanitarios del mundo, gracias. Etiquetad a todos los doctores que están con vosotros con la bandera de vuestro país", expresó Aidoo.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz