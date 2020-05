Los Simpson predijeron el coronavirus y el avispón asesino en el mismo capítulo [VIDEO]

Con cada acontecer que remece el mundo nos acostumbramos a encontrar capítulos antiguos de Los Simpson en los que creemos que se predijeron con anticipación dichos sucesos. Lo que es muy extraño es que dos acontecimientos hayan sido retratados en el mismo capítulo de esta serie: el coronavirus y la aparición de los avispones asesinos.

En el episodio 21 de la cuarta temporada, titulado 'Marge in Chains', emitido en Estados Unidos el 6 de mayo de 1993, la ciudad de Springfield se contagia de una extraña enfermedad que llegó de China, lo cual podría hacer referencia al coronavirus.

Tal como ocurrió en la vida real, esa enfermedad provocó que el sistema de salud colapse en la serie animada, por lo que la enardecida población reclamaba a los científicos y médicos una cura para así salvar sus vidas.

En aquella larga espera mientras se creaba un medicamento o placebo que contrarreste el virus proveniente de China, los individuos amarillos se dieron con la sorpresa de unas abejas asesinas.

Aunque no haya sido específicamente la misma especie, estos insectos letales para los humanos podrían hacer referencia a la presencia de los avispones asesinos que amenazan con invadir todo Estados Unidos.

Como ya se mencionó, estamos acostumbrados a que Los Simpson "predigan" algunos acontecimientos mundiales pero el hecho de que haya una secuencia exacta y relacionada en el mismo episodio ha causado mayor asombro en los usuarios de las redes sociales.

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB