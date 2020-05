Deyair Reyes critica extensión de cuarentena porque "la gente no entiende" y 'Neka' Vílchez le da categórico ejemplo

La decisión de alargar el estado de emergencia en el Perú debido al avance del coronavirus ha generado distintas reacciones en la gente y algunos no dudaron en opinar al respecto, como es el caso del futbolista Deyair Reyes, quien no imaginaba que su amigo Óscar Vílchez lo trollearía de forma épica.

Deyair Reyes, quien actualmente defiende los colores del Cienciano, aseguró en Twitter que la población peruana no entendería por más que se siga alargando la cuarentena con la finalidad de frenar el avance de la COVID-19.

"Señor Presidente, no comprende usted que la gente no entiende así ponga varios días más de estado de emergencia. ¡La población no entiende!", escribió Reyes.

Sorprendido por lo que escribió su amigo, Óscar Vílchez, actual jugador de Alianza Universidad de Huánuco, contó una anécdota similar, en la que Deyair Reyes quedaba muy mal parado, aunque todo fue, obviamente, con ánimos de bromear.

"Es como cuando usabas moto sabiendo que los futbolistas no podíamos. El 'profe' te decía que no la uses y seguías usándola. El deber del entrenador solo era advertirte y prohibirte y ya dependía de ti si te matabas en la moto o no", escribió 'Neka'.

Posteriormente ambos jugadores se rieron al respecto, dejando que ambas respuestas fueron con ánimos de 'jugar' debido a la confianza que se tienen.

Como ya es de público conocimiento, Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia por dos semanas más. Es decir, la cuarentena en el Perú ahora regirá hasta el domingo 24 de mayo.