TikTok: Muchacha se desnuda frente a su novio y de pronto llega su mamá [VIDEO]

Uno de los retos virales que está de moda en TikTok es el "toalla challenge", que consiste en salir de la ducha cubierto para luego desnudarse frente a tu pareja o cualquier persona que te esté acompañando. Son miles los usuarios que se han sometido a este reto, pero uno de los últimos que se ha vuelto viral ha generado todo tipo de reacciones porque salió mal.

Resulta que una muchacha de México quiso sorprender a su pareja con el reto, motivo por el que se acercó a él completamente desnuda. Tal y como se observa en el video de TikTok, el joven quedó impactado y rápidamente se levantó de la silla para acercase a su pareja.

En ese momento, la madre de la señorita llegó a casa y se sorprendió al verla desnuda. "Pero qué estás haciendo", dijo la señora ni bien vio a su hija sin ninguna prenda mientras tenía el celular en la mano.

Inmediatamente la muchacha dio por concluido el video y pese a que salió mal lo subió a su cuenta de TikTok. ¿Cuál fue el resultado? Su reto se hizo viral y superó el millón de reproducciones, convirtiéndose así en uno de los "toalla challenge" más vistos de esta plataforma.

Usuarios de TikTok se sorprendieron con las imágenes y no dudaron en dejar sus comentarios. "No quiero ni imaginar en lo que pasó por la cabeza de esa mamá", "me hicieron el día con este fail" y "sin duda alguna es el mejor challenge fail de todos", fueron algunas de las reacciones.

Cabe mencionar que este video de TikTok fue republicado en Facebook y YouTube, donde también superó el millón de reproducciones.