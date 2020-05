Expulsan de curso a joven estudiante por aparecer desnudo en plena clase virtual [VIDEO]

TikTok es una red social muy utilizada en tiempos de crisis por la COVID-19. Según los expertos en tecnología, la famosa aplicación china es experta en hacerte reír y eso puede influenciar positivamente en esta cuarentena.

En esta oportunidad, las imágenes viralizadas en TikTok son elocuentes. Emiliano C., estudiante de ingeniería mecánica en la Universidad de Buenos Aires, fue el protagonista de una escena breve, pero bastante polémica.

En el video, registrado por una compañera del alumno implicado, se observa al joven participando de la clase virtual desde su baño y totalmente desnudo. "Chicos se le prendió la cámara, es muy grave, no sé cómo avisarle", se escucha decir a la estudiante, que a su vez registraba las imágenes que luego serían propagadas en la red.

Al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, Emiliano C. decidió apagar la cámara y se desconectó. Era tarde. Todo estaba grabado. Segundos antes, la profesora del curso Gestión Ambiental alzó su voz: "Retírese".

Sin embargo, no todo quedó ahí. ¿Por qué? Emiliano C. se disculpó mediante el grupo de WhatsApp que comparte con sus compañeros. "Hola, chicos. Tienen razón. Pasa que tenía un turno en el médico a las 18, entonces para no perder la clase me metí a bañar mientras la miraba", expresó.

Comunicado Universidad de Buenos Aires

Por su parte, las autoridades de la Facultad de Ingeniería, le notificaron, vía correo electrónico, a Emiliano C. sobre la medida disciplinaria que habían tomado. "Dada la falta de respeto que manifestaste en la clase de hoy, fuiste desmatriculado del curso. En cuanto recibamos los pasos a seguir te informaremos", decía el mensaje.

