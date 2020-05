"No le pegues, es como mi hermanito": niño clama piedad para su mascota y se vuelve viral en redes [VIDEO]

Facebook Viral | "El mejor amigo del hombre es un animal de cuatro patas", dicen muchas personas que tienen mascotas y viven día tras día con las ocurrencias de estos animalitos que llenan sus casa de amor y alegría.

Sí, puede que un ser tan puro como un animal, pueda convertirse en el mejor amigo del hombre pues lo defiende y saca las garras por él en ocasiones que sean necesarias. Sí, son los más fieles, no abandonan, a pesar que en muchas oportunidades los humanos maltraten a estos animalitos. Siempre estarán ahí.

De esta manera, el amor para con los animales y, la inocencia de un pequeño niño, se han convertido en viral por las redes sociales, esto en un video que viene dando la vuelta al mundo por el grado de ternura que tiene.

Un niño que no pasa los 6 años de edad, se convirtió en viral por las redes sociales, pues su mamá grabó un video en donde muestra al pequeño tratando de proteger a su mejor amigo de cuatro patas.

El menor no escatima en sentimientos para poder hacer entrar en razón a su madre, quien quería darle un severo castigo al animal por haberse orinado en un lugar de su vivienda. El niño no lo piensa dos veces y trata de proteger al can de todas las formas posibles.

“¿Por qué se orinó allá? Salga de ahí para pegarle”, comenta la madre en el video. "No, no le pegues, es como mi hermanito", se le escucha decir al niño entre lágrimas que reflejaban su dolor al sentir que su amigo iba a ser golpeado por su progenitora.

Las imágenes tienen un grado de sentimiento muy grande, pues refleja el amor que el niño tiene para con su mascota, mismo que se esconde detrás de él y lo ve como un escudo protector para evitar ser maltratado.