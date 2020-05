Joven nutricionista recomienda beber 'licuado de semen' para combatir el COVID-19 [VIDEO]

Tracy Kiss, una joven nutricionista inglesa de 32 años, fue tendencia en la red social Facebook luego de hacer una curiosa recomendación para sus seguidores en tiempos de COVID-19 del Reino Unido. Para ella, beber el licuado del semen del hombre -en particular de su novio, que prefiere estar al anonimato- es una acertada solución para fortalecer las defensa del organismo contra el coronavirus y otras enfermedades.

¿Cuál es la dosis? Según Kiss, por lo menos, tres veces a la semana (1 onza, 30 mililitros) y para que el efecto tenga mayores resultados se debe beber el semen acompañado de una frutas como el plátano, mango o papaya en un licuado. "No siempre sabes lo que hay en la medicina farmacéutica, es mucho mejor que el cuerpo tome algo que no contenga productos químicos", indicó la influencer en un video compartido en Facebook.

Sin tener una base científica que de prueba sobre sus consejos contra el coronavirus y, obviamente, no se encuentra entre las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS). Lo mejor que se puede hacer para prevenir el COVID-19 es quedarse en casa y lavarse las manos continuamente con agua y jabón.

No obstante, la ciudadana inglesa sostiene en Facebook que existe una paralelismo entre la leche materna y el esperma. "Tomar semen no es muy diferente a lo que produce un madre que amamanta a su recién nacido para darle los nutrientes que necesita. No es para todos, pero está lleno de vitaminas y no he tenido ni un resfriado ni gripe desde que lo empecé a beber en 2017".

La esperma como cosmético

"De igual manera me lo pongo en la cara", dice Tracy Kiss quien también recomienda utilizar el semen por el alto contenido en proteínas, vitamina C, calcio, hierro, fósforo, selenio o zinc, entre otras cosas. Además, resulta que existen estudios que demuestran que el semen tiene propiedades astringentes, rehabilitadoras y antioxidantes, es decir, ayuda a tratar los poros abiertos y deja el cutis terso, liso e hidratado evitando los incómodos pinchazos que supondría someterte a un tratamiento de botox y, lo más importante, sin dejarte un dineral.

Kiss afirma que para tener óptimos resultados, se debe conservar el semen en cubitos dentro del freezer para después hacer un licuado con frutas. La historia generó la discusión de los usuarios de Facebook, algunos estuvieron de acuerdo y, la mayoría, no compartió para nada esta idea.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019.