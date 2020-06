Alumnos reprochan a su compañero por incentivar al maestro a que presione Alt+F4 [VIDEO]

TikTok Viral | La cuarentena por coronavirus obliga a que los colegios comiencen con las clases virtuales y la plataforma Zoom es una de las más utilizadas en este tiempo. Los profesores hacen su mayor esfuerzo; sin embargo, hay algunos alumnos que se quieren "pasar de listos" y se burlan de ellos.

En el video de TikTok se muestra que un estudiante le dijo al docente que si pulsaba Alt+F4 podría mejorar la calidad de la imagen de la videollamada. El maestro le hizo caso y sin darse cuenta cortó la conexión.

Sin embargo, sus compañeros no toleraron la burla y le reprocharon su actitud. "No nos hagas perder tiempo", "Nos estamos atrasando" y "¿Quién ha sacado al profesor? No sean chistosos", fueron los comentarios de la clase por el mal accionar del estudiante.

El educador no perdió la cordura ante la situación y se dispuso a borrar la pizarra en la que había explicado un ejercicio matemático para seguir dictando la lección. Los usuarios aplaudieron la actitud del profesor y de los jóvenes que lo apoyaron.

"Ese alumno malcriado debería de ser suspendido", "Profesor, desapruebe a ese estudiante por burlarse de usted" o "Es una lástima que tomen a la broma las clases virtuales", son algunas de las opiniones de las personas que vieron el video.

Estudiantes se burlan de profesor veterano y lo inducen a poner Alt+F4

Un hecho similar ocurrió en Colombia. Según se puede apreciar en el video viral, un veterano profesor de casi 60 años es víctima de una pesada broma por parte de sus alumnos, quienes, aprovechando el poco conocimiento tecnológico del docente, lo invitan a apretar Alt+F4 para que abandone la clase.

El maestro, de manera inocente, pulsa las teclas en mención y automáticamente desaparece de la clase virtual mientras los estudiantes en línea estallan en risa y celebran a más no poder lo que ellos consideran una travesura normal de colegio. Los hijos del profesor utilizaron la red social Facebook para desaprobar ese acto.