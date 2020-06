Facebook lanza herramienta que facilita borrar o archivar publicaciones antiguas [VIDEO]

Llegó la solución para varios usuarios que sufren incontables horas buscando publicaciones en su perfil de Facebook para poder eliminarlas. La red social anunció la función ‘Administrar actividad’, la cual sirve para que puedas archivar o eliminar post antiguos de una manera más rápida y sencilla.

Con esta nueva herramienta podrás decidir qué contenido es apto para tus amigos y cual no, pero de una nueva forma. Para esto, solo deberás archivar la publicación que no desees que los demás observen, alguna foto vergonzosa, algún momento en el colegio del cual te arrepientes, entre otras cosas, ya tienen solución.

Además, también podrás eliminarlas y si te arrepientes tendrás la opción de volver a colocarla en tu perfil, pues al buscar el post y borrarlo, este quedará en la papelera de reciclaje por un lapso de 30 días, tras eso las fotos o videos sí serán totalmente eliminadas.

Eso no es todo, Facebook también comunicó que habrán nuevos filtros para ayudarte a buscar lo que necesitas, tales como publicaciones tuyas o de tus amigos que no puedas encontrar, post con personas en específico o con una fecha en particular, entre otras cosas.

Cabe resaltar que, la nueva función aún no tiene fecha exacta de salida, pero se sabe que primero estará disponible en dispositivos móviles y con el pasar del tiempo se añadirá a computadora y Facebook Lite.