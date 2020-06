TikTok: Quico de El Chavo del 8 creó el reto 'Oh Na Na Na' Challenge en los años 70 [VIDEO]

La cuarentena hizo que varias personas buscaran la manera de pasar el tiempo junto a sus familiares. Juegos de mesa o videojuegos fueron consumidos durante estos meses. Sin embargo, la llegada de la aplicación TikTok hizo que millones de usuarios descarguen de manera masiva esta nueva forma de interactuar con divertidos bailes que es una sensación en la internet.

Asimismo, un reto salió a la luz a finales del 2019 en donde trata principalmente en chocar los pies con la otra persona al ritmo de una música. Usuarios lo llamaron 'Oh Na Na Na' Challenge.

Pasaron los meses hasta que un internauta ubicó al creador de este pegajoso baile que se ha vuelto viral. Sí, Quico de El Chavo del Ocho es el pionero de que inventó estos pasos que ahora en el 2020 se ha vuelto a bailar.

Como sabemos, Carlos Villagrán , actor mexicano que interpretó al famoso Quico, triunfó en la serie de México en los años 70 junto a Roberto Gomez Bolaños y demás actores. Ellos, conquistaron gran parte de los países Latinoamericanos con grandes episodios que se quedarán guardados en la memoria de todos.

Si lo has hecho con tu amigo, familiar o pareja, y no saben quien fue el primero que realizó baile viral, pues no te preocupes, tus dudas quedaron resueltas tras la revelación que hizo la usuaria @dylmavilar en su cuenta de TikTok.

Inmediatamente, el video ya cuenta con más de 438 mil likes y 1770 comentarios. Por otra parte, retó a los usuarios mexicanos a que se animen a viraizar estos pasos que forjó el popular Quico.