Ladrones roban a repartidor de comida, pero le devuelven todo al verlo llorar [VIDEO]

Facebook viral | ¿Alguna vez has visto a un ladrón teniendo piedad al momento de hacer sus fechorías? Una de esas situaciones se dio, y tiene como protagonistas a dos "amigos de lo ajeno" y a un joven repartidor de comida por delivery.

Sucede que un trabajador de comida por delivery pasó un momento desagradable cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal lo interceptaron para robarle sus pertenencias. Él se quedó en shock por lo sucedido y los ladrones tuvieron una “extraña reacción”.

Es importante mencionar que el hecho fue captado por una cámara de seguridad que se encontraba cerca del lugar. Lo ocurrido ya es viral en redes sociales como Facebook y Twitter, y viene siendo muy comentado por los usuarios.

A diario vemos la crueldad con la que algunos malhechores atacan a sus víctimas con el afán de robarle todo lo que puedan sin contemplar los daños físicos o mentales que puedan causar. Sin embargo, en esta oportunidad no podemos decir lo mismo, ya que se “les apareció un ángel” y estos delincuentes desistieron en su cometido.

Los facinerosos se acercaron al joven para, de inmediato, arrebatarle todas sus pertenencias. No obstante, no pudieron resistirse al ver las lágrimas del trabajador, quien no pudo contenerse y desencadenó en llanto.

Es por ello que, al ver la triste escena, los ladrones desistieron en su cometido, le devolvieron todas sus cosas y se fueron no sin antes darle un fraterno abrazo de paz.