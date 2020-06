Telmo se pronuncia sobre maltrato laboral de su jefa: "Aceptarlo en verdad es la parte más difícil"

Telmo Paz y Paola Carbajal son los nombres más sonados en las últimas 24 horas vía Twitter y, aunque muchos no saben el por qué se les tanta exposición a través de esa red social, el caso Telmo y el maltrato laboral ha hecho que cientos de usuarios también revelen sus experiencias de abuso en el trabajo.

El protagonista principal de este caso se pronunció mediante Twitter, en donde hizo un largo descargo luego de filtrarse audios de su exjefa, en los cuales le exige de mala manera correcciones en trabajos que tenía que realizar. La persona, aparentemente identificada como Paola Carbajal, luego se disculpó por la presión mediática, sin embargo, le dejó en claro que sus acciones (exposición de audios privados) tendrían consecuencias legales.

Audio caso Telmo Paz y Paola Carbajal en Twitter

"¿Qué m... significan los colores verde, amarillo y naranja? ¿Qué caraj... es? Tiene que haber una leyenda, mínimo. ¡Quítame los malditos filtros de mier.. porque la matriz está inmóvil. Yo no quiero eso, quiero que esté inmóvil esta pu.. matriz", es lo que comenta la jefa de Telmo en el audio difundido vía Twitter.

Telmo se pronuncia vía Twitter

Ahora, Telmo no se cayó nada y mediante un hilo de la popular red social, hizo su descargo sobre este dramático tema que ha puesto su nombre y el de Paola Carbajal en boca de todos. El joven detalló puntos importantes y exhortó a los usuarios a no divulgar información falsa.

“No planeé esto, no difundí los audios y mis niveles de ansiedad y depresión se han disparado estos últimos dos días. No puedo empezar sin pedirles que por favor no me creen cuentas ni divulguen información falsa, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos”, comenta Telmo al inicio de su descargo.

“Sobre el abuso: aceptarlo en verdad es la parte más difícil. Creo que a nadie le gusta decir ‘sí, abusaron de mi’ en el contexto en el que sea, sobre todo considerando que la víctima no siempre es la que denuncia. El hecho de que yo, o cualquiera, no vea estos “malos tratos” como abuso no quita que lo sean y antes de saltar a decir cualquier cosa, es importante que piensen qué hay una parte afectada (la víctima, siempre) y exponerla puede ser peligroso. No lo digo por mí”, acotó.

Por otro lado, el joven fue enfático al recalcar que varias marcas han querido contactarse con él, y, además, contó que hay influencers que se quieren aprovechar de su situación para hacer publicidad. “También me parece repugnante que marcas e influencers utilicen esta clase de situaciones para aprovecharse y sacar publicidad al respecto. A las marcas que han tratado de contactarse conmigo: lo único que quiero es que les den a sus trabajadores los derechos que se merecen”.

Finalmente, Telmo agradeció las muestras de apoyo. “Gracias de todo corazón a quienes me escriben. Especialmente a quienes me comparten sus historias. Sepan que los leo y los apoyo de todo corazón”.