WhatsApp: conoce cómo usar la versión web sin escanear el código QR en tu computadora

WhatsApp es una aplicación muy usada durante la cuarentena. Los usuarios se divierten con las videollamadas grupales, enviando divertidas pegatinas o grabando entretenidos videos para sus historias. No obstante, muchos lo usan para mantener comunicación sus compañeros de la universidad o del trabajo.

Por esa razón, las personas deben mantener activa la versión web del WhatsApp en sus computadoras, laptops o tablets. Aunque para muchos es tedioso ya que debes escanear el código QR a cada rato.

Sin embargo, en esta oportunidad, te mostraremos cómo entrar sin la necesidad de hacer este último paso sin la necesidad de usar otra app. El procedimiento es sencillo y a continuación, te brindaremos todos los pasos. Este truco sirve en Android y Apple.

¿Cómo usar la versión web sin escanear el código QR en tu computadora?

Primero, debes descargar WhatsApp Web en tu PC. Tras ello, debes escanear tu código solo por esta vez. Luego, en tu móvil aparecerá que la aplicación se ha abierto en una determinada pantalla.

Para que no actives nuevamente el QR, cada vez que intentes cerrar sesión en tu computadora tienes que elegir la opción de suspensión y no la de apagar. Así, los programas no se cerrarán.

¿Cómo personalizar el tono de un contacto o grupo?

El procedimiento es muy sencillo pues solo debes abrir la aplicación y entrar al chat de la persona o grupo al que desees cambiar el tono. Luego, presiona sobre el nombre del contacto o el grupo para acceder a la información del perfil.

Tras ello, debes dar clic sobre la opción ‘Notificaciones personalizadas’ y actívalo. Después, en el apartado ‘Notificaciones de mensaje’, pulsa ‘Tono de notificación’ para elegir el sonido que quieras asignarle a los mensajes de esa persona o grupo. De igual manera, con los tonos de llamada, selecciona ‘Tono’ dentro del apartado ‘Notificaciones de llamada’.

¿Cómo leer mensajes eliminados en WhatsApp?

Para poder conocer el contenido del mensaje eliminado por el autor del mismo, tendrás que descargarte la aplicación WAMR, disponible en Play Store. En ella podremos descubrir lo que decía dicho texto. Sí, así como lo lees.

WhatsApp Inc.

WhatsApp fue fundada en el 2009 por el ucraniano Jan Koum. En febrero de ese mismo año se lanzó al mercado. Es una aplicación que permite enviar y recibir mensajes instantáneos a través de un teléfono móvil. Cuenta con más de 900 millones de usuarios a nivel mundial. En castellano se traduce como “¿Qué hay de nuevo?”