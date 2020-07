Mujer finge ser atacada por hombre afroamericano tras haberlo ofendido [VIDEO]

Las protestas contra el racismo han sido inmensas y han generado todo tipo de reacciones alrededor del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. No obstante, a pesar de todo lo que se hace para erradicar dicho mal del planeta, una mujer estadounidense se volvió viral en Facebook por aparecer en un video fingiendo el ataque de un hombre afroamericano al que había ofendido sin motivo alguno.

El metraje comienza e instantáneamente se puede oír a la mujer gritar “me esta atacando” varias veces y acto seguido comienza a llorar. Sin embargo, lo único que hace el sujeto en repetidas ocasiones es preguntarle por qué le había sacado el dedo medio y le había cerrado el paso con su carro sin ninguna razón.

“Karen, ¿estás bien? No va a quedarse ahí y sacarme el dedo medio. Usted me cerró el pase sin ningún motivo con su carro y me sacó el dedo, tengo todo grabado en mi Instagram”, expresaba el hombre.

Sin embargo, la mujer señalaba reiteradamente que no hizo nada. “¡Tengo un marido negro! Está tratando de decirme algo que no soy. No soy Karen”, gritaba y repetía varias veces la mujer mientras se agachaba junto a su auto para evitar que se vea la placa.

Tras esto, varios vecinos salieron a ver que ocurría y algunos pedían que deje en paz a la mujer. Aunque inmediatamente salieron otros transeúntes a verificar lo que contaba el hombre, ya que efectivamente, la mujer le había sacado el dedo medio al joven y llamado ‘nigga’, palabra que se utiliza para referirse despectivamente a los afroamericanos.

Finalmente, la mujer seguía gritando de manera paranoica junto a su auto y un hombre salió a pedirle que se vaya al autor del video, “Sé que no ha hecho nada malo, pero quedarse acá no ayudará”, expresó. Motivo por el cual el joven decidió irse, pero no sin antes advertir que subiría el material a redes sociales.