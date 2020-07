Murciélago gigante causa terror en Facebook y es viral [FOTOS]

Gracias a la internet, se ha podido encontrar miles de cosas raras. De ver a una águila atrapar a un tiburón hasta captar el preciso instante en el que un pelícano como devora a una rata gigante. Sin embargo, usuarios han viralizado en Facebook y otras redes sociales a un gran murciélago situado exactamente en Filipinas.

En las fotografías que se compartieron en la mencionada red social, se puede apreciar como el gran tamaño del animal asombra a las personas que visitan el habitad de la especie voladora.

Se trata de una criatura jamás antes vista en la naturaleza, pues la impactantes imágenes llegarían se tratarían de el Acerodon jubatus, más conocido como ‘Diadema’.

HELP I JUST FOUND OUT THERE ARE HUMAN-SIZED BATS IN THE PHILIPPINES pic.twitter.com/tZQ71CNjrS