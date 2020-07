Hombre usa mascarilla de oro para protegerse del coronavirus [VIDEO]

Facebook viral | Las mascarillas faciales se han convertido en parte de nuestra rutina, desde que la Organización Mundial de la Salud decretó su uso obligatorio como medida de prevención ante el coronavirus. Desde allí las hemos visto de diferentes modelos y diseños, hasta hechas de oro.

Un hombre en la India rompió esquemas y decidió juntar su pasión por las joyas con la necesidad de usar mascarilla, por lo que elaboró la suya 100% de oro. El hecho ya es viral en redes sociales.

Shankar Kurhade, es el nombre del empresario que usa diariamente una mascarilla de aproximadamente tres kilos y cuyo valor bordea los 3870 dólares.

El creador de este inusual tapabocas demoró ocho días en la realización de la que podría fácilmente la mascarilla más cara del mundo. "Es una mascarilla delgada y tiene poros diminutos que me ayudan a respirar”, explicó.

Kurhade quién ya es una celebridad en Pune, la ciudad donde vive, comenta que no puede caminar por las calles sin que la gente le pida fotos. "La gente me pide selfies. Están asombrados cuando me ven usando la mascarilla de oro en los mercados”.

El hecho como tal ya es viral en las redes sociales y generó todo tipo de reacciones en Facebook, donde los internautas comentan sobre lo extravagante de usar una mascarilla tan cara.