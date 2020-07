Champions League 2020: los sorprendentes memes tras los sorteos de cuartos de final

Las llaves de los cuartos de final por la Champions League quedaron listas. Los próximos 13, 14, 15 y 16 de agosto se darán los encuentros respectivos para definir los futuros cruces de semifinales. Real Madrid aún se encuentra en octavos de final y de superar su serie ante el Manchester City, podría enfrentarse a la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Para que esto pase, el equipo madrileño deberá derrotar al Manchester City por dos goles de diferencia o por un resultado mayor al 2-1. No obstante, Pep Guardiola y sus pupilos siguen con la espina de no haber conseguido la Premier Legue y querrán a toda costa quedarse con el triunfo y aspirar a la final.

Sin embargo, los hilarantes memes no faltaron por parte de los usuarios, y esto a raíz de que Barcelona se enfrentará a quien menos quiere: al Bayern Munich. El equipo 'culé' no la pasa nada bien en La Liga debido a que prácticamente perdió La Liga ante el Real Madrid.

Ahora, Quique Setién deberá manejar bien sus fichas para poder lograr un pase a la siguiente ronda. Cabe precisar que en la última edición, Barcelona quedó eliminado a manos del Liverpool en semifinales.

Por otro lado, Atlético de Madrid se siente más que confiado al saber que se enfrentará a RB Leipzig, ya que su goleador Timo Werner emigró al Chelsea, club que también se encuentra en la fase final y se enfrentará al Napoli en condición de visita.

¿Qué equipos jugarán los cuartos de final de la Champions League?

Por el momento, solo la mitad de los participantes para los cuartos de final han sido confirmados.

Atalanta (Italia) - Atlético Madrid (España) - PSG (Francia) - Leipzig (Alemania)

Los restantes participantes se definirán de las llaves de octavos de final que se jugarán el viernes 7 y sábado 8 de agosto, con el detalle que los clubes locales podrán definir en su estadio. Los partidos son los siguientes:

Juventus vs. Lyon (0-1), Barcelona vs. Napoli (1-1), Bayern vs. Chelsea (3-0) y Manchester City vs. Real Madrid (2-1).