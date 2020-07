TikTok: Cámaras registran actividad paranormal en Plaza Vea [VIDEO]

Durante la pandemia del coronavirus, uno de los pocos negocios que no cerró sus puertas fue el de los supermercados. Largas colas se formaban durante la mañana y tarde con tal de comprar artículos de primera necesidad. Durante esos días, se vio escasez de cierto productos, como el papel higiénico; sin embargo, también se registró un hecho que ha causado pánico en TikTok.

¿Qué ocurrió? Resulta que las cámaras de seguridad de Plaza Vea del Real Plaza Pro captaron el preciso momento en que un coche se movió solo por varios metros. Un internauta tuvo acceso a estas imágenes y no dudó en subirlo a TikTok.

En las imágenes de TikTok se observa que el coche está cerca de las cajas de pago y de un momento a otro se mueve solo hasta la sección de ropa. Ninguna de las personas que estaba cerca se percató del hecho, hasta que una de las trabajadoras vio las cámaras de seguridad.

"Me va a dar algo, mira esa cosa. Me está dando miedo, ya no voy a venir en la noche. Voy a reportar eso ahora, no voy a venir en las noches", dice la muchacha que trabaja en Plaza Vea.

El video no solo fue compartido en TikTok, también fue publicado en redes sociales como YouTube y Facebook. En esta última obtuvo cerca de 100 mil reproducciones en pocas horas y, como era de esperarse, dejó en shock a los internautas.

A través de los comentarios, los usuarios hicieron notar su asombro, mientras que otros lo tomaron a la broma. "Los fantasmas también están comprando en esta cuarentena" y "el pobre fantasma olvidó de comprar la comida para su mascota", fueron algunos de las impresiones que dejaron los usuarios.