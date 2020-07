TikTok viral: compra un comedor por Internet pero le llega otra cosa [VIDEO]

Lo más visto en TikTok. Comprar por Internet se volvió algún muy común durante la cuarentena a causa de la pandemia por coronavirus, debido a que nadie se quería exponer ante la propagación del virus.

En ese sentido, una joven dejó que su mamá le compre un comedor para su nuevo departamento, pero grande fue la sorpresa cuando llegó el producto y no era lo que se imaginaba.

Un video difundido en TikTok viene causando miles de risas entre los internautas en las redes sociales. Se trata de la historia, aunque más parece una pesadilla, de una joven que se mostraba entusiasmada por comprar sus primeros muebles para su departamento.

Ante ello, la mujer dejó que su mamá le compre el comedor para su sala, pero cuando llegó el producto este no contaba con el vidrio. Solo vino la base de madera y las sillas. ¡Increíble!

La joven contó la experiencia que vivió en su nuevo estilo de vida, sin embargo, recalca que el destino está haciendo todo lo posible para que vuelva a casa y esté nuevamente con los suyos.

"Me acababa de mudar y mi mamá me compró un comedor de vidrio, pero se olvidaron del vidrio. ¿Qué pasó con la mesa? Razones por las cuales me gusta vivir con mi mama", se lee en la descripción del video que es sensación en las redes sociales.