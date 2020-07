TikTok: Joven enseña método para que no se te caiga la mascarilla [VIDEO]

TikTok sigue convirtiéndose en la red social por excelencia de la humanidad durante la cuarentena por el coronavirus. Esta vez, lejos de ser un video cómico, la plataforma demostró que también sirve para instruir a las demás personas debido a que una joven se hizo viral enseñando un método para evitar que la mascarilla se nos caiga.

Debido a la COVID-19, la gente hoy en día debe llevar un mascarilla de manera obligatoria en casi todas las partes del mundo para así seguir con el protocolo de seguridad establecido y no contagiar a más personas

No obstante, en varias ocasiones los famosos tapabocas se nos caen o no son muy fáciles de colocar. Por ello, una tiktoker grabó un video en el que muestra una manera para que estos objetos no se nos despeguen del rostro y cubran la parte necesaria para protegernos.

La usuario @oliviacuidmd, se coloca una mascarilla y hace notar el espacio que queda entre las tirantes en que se sujetan a la oreja. Sin embargo, se la quita para enseñar la forma correcta de utilizarla y es que es muy sencillo.

La mujer dobla la mascarilla por la mitad y le hace un pequeño nudo a las ligas, de manera que al volver a colocárselas ya no hay un vació entre los tirantes y el tapa bocas se encuentra pegado a la cara, por lo que es imposible caerse.

El metraje se volvió tendencia en TikTok y miles de usuarios le agradecieron la enseñanza, ya que varios tenían el problema de no saber cómo hacer para evitar que el objeto se les caiga del rostro.