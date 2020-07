YouTube: Planta carnívora muerde la lengua de un sujeto y todo acaba mal [VIDEO]

Un grupo de sujetos estaba realizando retos para luego publicarlos en YouTube. De un momento a otro uno de los tipos le dijo a su amigo que coloque su lengua en una planta carnívora para ver el resultado. El sujeto aceptó el desafío, pero terminó lamentándose.

¿Qué ocurrió? De acuerdo con el video viral de YouTube, el muchacho colocó su lengua en la hoja de la planta carnívora y a los pocos segundos esta lo mordió. El muchacho gritó del dolor, mientras que sus amigos quedaron más que impactados.

"Un amigo me desafió y acepté la propuesta, pero no se esperaba terminar así", se puede leer en la leyenda del video que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.

Las imágenes muestran que la planta carnívora provocó algunas heridas en la lengua del muchacho, a tal punto que se ve rastros de sangre. El hombre quedó con parte de la cara adormecida debido al gran dolor.

Usuarios de YouTube lanzaron duras críticas contra el sujeto por atentar de esa forma con su vida. Además, le pidieron que no utilice plantas carnívoras para ese tipo de retos. "Has con tu vida lo que quieras, pero no uses a seres indefensos", sostuvo un internauta.

Hasta el momento, el video viral de YouTube cuenta con más de 50 mil comentarios, cerca de 100 mil likes y más de un millón de reproducciones.