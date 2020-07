Le dice a su papá que regresará con su exnovio y esta fue su reacción [VIDEO]

TikTok, un "arma" potente para hacer bromas pesadas a familiares. Los padres siempre desean lo mejor para sus hijos, principalmente si está relacionado a la felicidad.

Por ese motivo y por las experiencias que vivió su pequeña con su exnovio, este papá se mostró enojado e indignado cuando su hija le dijo que está latente la posibilidad de reconciliarse. Su reacción es viral en redes sociales.

Un video difundido en TikTok, y compartido posteriormente en Facebook, muestra la reacción que tuvo un padre cuando su hija le dijo que aún siente algo por su exnovio.

El padre, quien estaba trabajando en su laptop, paró todo y miró el techo como pidiendo explicaciones. Y es que no podía creer que su pequeña estuviera a punto de cometer el mismo error. Obviamente, esto se trató de una broma pesada.

"Papá, fíjate que he estado pensando las cosas y creo que quiero regresar con mi ex", fueron las palabras de Cristy Barvi, la joven protagonista y encargada de subir el video a su cuenta en TikTok.

El padre, quien aún estaba asimilando la noticia, soltó un grito al cielo y le dijo que no quería volver a ver a su antigua pareja. "No, no, por Dios Santo. Prefiero salir al fraccionamiento sin cubrebocas que ver a tu ex", respondió.