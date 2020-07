Intenta sentarse sin mascarilla al lado de luchador de MMA y este tiene inusual reacción [VIDEO]

Este luchador de artes marciales mixtas lo tiene bien claro: no usas mascarilla, no puedes sentarse junto a él. A través de un video difundido por el peleador Alain Ngalani en Instagram, muestra todo lo que hace para evitar que un sujeto se siente a su costado sin portar consigo un tapaboca.

El video no tardó mucho en hacerse viral en las redes sociales, donde se leen cientos de mensajes de elogios hacia el luchador de MMA e indican que así luchan a diario para hacer respetar el distanciamiento social y evitar el contagio de la COVID-19.

Alain Ngalani estaba sentando en un vagón en el Metro y aprovechaba el tiempo para leer un libro, cuando de pronto un joven pretende sentarse junto a él pero no este no llevaba puesto una mascarilla. El hecho ocurrió en Hong Kong.

Al ver el riesgo que corría si dejaba que el sujeto se siente a su costado, el luchador de MMA abrió sus piernas y ocupó tres asientos a la vez, haciendo que el joven desista en ello y se vaya a otro lado.

"Si no llevas una mascarilla en el transporte público, ¡mantente alejado! No discutas conmigo", se puede leer en la publicación del luchador de ONE Championship en Instagram.

Como era de esperarse, dicho clip tuvo gran acogida y es todo un éxito en las redes sociales. Difícilmente alguna persona pueda tener contacto con Alain Ngalani si no lleva consigo una mascarilla.