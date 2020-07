Ciudadana fue intervenida por no usar mascarilla y amenazó con golpear a policías [VIDEO]

Este último viernes, se realizó un operativo en el distrito de San Martín de Porres y detuvieron a personas que no estaban respetando los protocolos sanitarios con motivo del coronavirus, siendo una de ellas una de ciudadanía venezolana.

La mujer, a quien se le notó exaltada, reaccionó agresivamente contra efectivos policiales y los amenazó con golpearlos. El hecho quedó registrado por un medio de televisión y ha causado una gran indignación en las redes sociales.

Una mujer venezolana, por el dejo que manejaba, fue intervenida por no usar mascarilla y ser un peligro para la sociedad ante el alcance de la COVID-19. Esta operación se produjo en bares, hostales y parques ubicados en la conocida urbanización Fiori, en San Martín de Porres.

Al ser intervenida y puesto a las autoridades locales, la mujer amenazó con golpear a los efectivos antes de subir al patrullero. En ningún momento se rectificó de sus actos y solo clamaba su libertad. Todo quedó registrado por las cámaras de Latina.

"Mira, maldita, no me estés apretando la mano, porque te voy a meter un coñazo. ¿Por qué no me agarra una sola? Me agarran de a cuatro", fueron las palabras de la venezolana, quien siempre mostró resistencia en su detención.

[VIDEO: Latina]

El hecho no tardó mucho en hacerse viral en las redes sociales, donde los internautas mostraron su indignación por la situación sanitaria que atraviesa el país y de las personas que no toman las medidas correspondientes del caso.